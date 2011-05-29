В Украине установили новый танцевальный рекорд мира

Вчера в 21.15 в Кировограде во время торжественного триумф-шоу на областном стадионе «Зірка» по случаю победы кировоградской команды во всеукраинском проекте «Майданс» был установлен новый официальный танцевальный рекорд мира.

Как передает корреспондент УНИАН, 14 тысяч 585 человек, собравшихся на стадионе, объединились в одновременном исполнении танца под руководством хореографа Александра ЛЕЩЕНКО.

Новый рекорд засвидетельствовал эксперт Национального реестра рекордов, который сообщил, что предыдущее самое массовое танцевальное достижение было зафиксировано в 2006 году в Румынии. Тогда одновременно танцевали 13 тысяч 828 человек.

Шоу подобного масштаба впервые проходило в Кировограде. Танцевальный марафон продолжительностью почти один час провели все хореографические коллективы города.

Поздравить кировоградцев с победой приехала команда «майдансеров» из Одессы, на сцену выходили известные украинские исполнители.

Для победителей исполнил сольный номер глава Кировоградской облгосадминистрации Сергей ЛАРИН. Он также озвучил инициативу ежегодно проводить в Кировограде международный фестиваль хореографии.

Каждый из 500 участников кировоградской команды получил специальные медали, их имена вписали в самую большую почетную грамоту. Городская власть также наградила главного хореографа А.ЛЕЩЕНКО золотым знаком отличия Кировоградского горисполкома «За заслуги» І степени, а его помощников - Семена ЖИГАЛИНА и Руслана МАХОВА – серебряными наградами «За заслуги» IІ степени.

Кульминацией праздника стал самый больший в истории Кировограда фейерверк: 500 залпов были выпущены в честь каждого победителя кировоградской команды.

Призовой миллион гривен, полученный за победу в танцевальном проекте «Майданс», кировоградцы планируют потратить на установление в областном центре современных детских площадок.