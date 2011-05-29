Командующий ВМС пригласил российских военных на учения с американцами

Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины адмирал Виктор МАКСИМОВ уверен в дальнейшем расширении сотрудничества украинского и российского флотов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС, об этом он сказал, подводя итоги украинско-российских учений «Фарватер мира-2011», проходивших с 23 мая.

Командующий украинских ВМС подчеркнул важность коллективного противодействия пиратству и терроризму. «Среди главных существующих на сегодня в мире угроз - пиратство и терроризм. Одним из способов борьбы с ними является проведение миротворческих операций. Подобные действия мы уже отрабатывали совместно, не только на этих учениях, но и во время активаций Черноморской группы военно-морского сотрудничества BLACKSEAFOR», - сказал адмирал В.МАКСИМОВ. В то же время, по мнению командующего ВМС Украины, осуществлять такие операции силами лишь двух стран довольно тяжело. «Вскоре на территории Украины мы будем проводить украинско-американские учения с приглашением других стран «Си бриз», темой которых также станет проведение миротворческой операции. Мне бы хотелось видеть их участниками и представителей российского Черноморского флота», - отметил адмирал.

В свою очередь командующий Черноморского флота Российской Федерации вице-адмирал Владимир КОРОЛЕВ отметил, что задачи учений «Фарватер мира-2011» были выполнены в полном объеме, учебные цели достигнуты. «Дружба и сотрудничество Черноморского флота России и Военно-морских сил Украины и в дальнейшем будут укрепляться на благо наших братских народов, во имя мира и спокойствия в Причерноморском регионе», - сказал В.КОРОЛЕВ.

В учениях «Фарватер мира-2011» приняли участие 9 боевых кораблей, 6 судов и катеров обеспечения, 10 летательных аппаратов, 64 единицы автобронетанковой и специальной техники, около 1,5 тыс. человек личного состава.