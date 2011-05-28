В Донецке начался суд над начальником горноспасательной службы

В Донецке состоялось предварительное судебное заседание по делу действующего начальника Центрального штаба Государственной военизированной горноспасательной службы Украины (ГВГСС) Сергея СМОЛАНОВА, обвиняемого в нарушении правил безопасности на взрывоопасных предприятиях, в результате чего в 2007 году на шахте им. Засядько в г. Донецке при взрыве погибли пятеро горноспасателей.

Как передает корреспондент УНИАН, в Киевский районный суд Донецка на заседание прибыл сам С.СМОЛАНОВ, который продолжает работать на своей должности и находится на подписке о невыезде, а также еще пятеро подсудимых - бывших и нынешних должностных лиц ГВГСС – Анатолий ЗАПОЛЬСКИЙ, Александр АНОХИН, Игорь СМОЛАНОВ, Игорь ЕФИМЕНКО и Анатолий ПИЛИПЕНКО. На заседание также прибыли адвокаты всех подсудимых, государственный обвинитель и ряд лиц, признанными потерпевшими по данному делу.

Судья Владимир КОВАЛЕНКО выяснил позиции сторон процесса по вопросу их готовности начать судебные слушания. Все стороны выявили готовность к началу слушаний.

Одновременно стороны выступили перед судом с ходатайствами. Так, адвокат С.СМОЛАНОВА Павел БУКШТЕЙН заявил ходатайство изменить меру пресечения своему подзащитному – заменить подписку о невыезде денежным залогом в размере 51 тыс. грн. Адвокат аргументировал необходимость изменения меры пресечения тем, что у С.СМОЛАНОВА, как действующего начальника Государственной военизированной горноспасательной службы Украины, часто по роду службы возникает необходимость уехать из Донецка в тот или иной город, однако подписка о невыезде не позволяет этого сделать.

Кроме того, подсудимый А.АНОХИН ходатайствовал перед судом об отмене постановления следователя по делу об отстранении его от должности, из-за чего он потерял работу, испытывает трудности, имеет проблемы со здоровьем и не может полноценно содержать семью.

В ответ на это некоторые потерпевшие заявили ходатайство не изменять С.СМОЛАНОВУ меру пресечения, а также отстранить от должностей его и всех подсудимых. Представитель гособвинения позицию потерпевших поддержал.

Однако судья не удовлетворил все заявленные сторонами процесса ходатайства.

Первое судебное заседание по данному делу судья В.КОВАЛЕНКО назначил 21 июня 2011 года на 10.00.

Справка УНИАН. 10 ноября 2010 года Генеральная прокуратура Украины возбудила против начальника Центрального штаба государственной военизированной горноспасательной службы Украины С.СМОЛАНОВА уголовное дело по ч. 2 ст. 273 Уголовного кодекса Украины – «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях» по факту аварии на шахте им. Засядько в 2007 году, в результате которой погибли 5 горноспасателей. 11 ноября 2010 года в Донецке С.СМОЛАНОВ был задержан сотрудниками Генпрокуратуры, которые предъявили ему обвинение, а затем доставили в Лукьяновский СИЗО г. Киева. 12 ноября 2010 года Печерский районный суд г. Киева вынес решение арестовать С.СМОЛАНОВА.

В конце марта 2011 года, после окончания ознакомления с материалами дела, следователь Генпрокуратуры принял решение выпустить обвиняемого на подписку о невыезде. После этого С.СМОЛАНОВ находился на лечении в больнице, а затем вернулся к исполнению должностных обязанностей.