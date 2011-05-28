Черкасская и Свердловская области заключили соглашение

Черкасская и Свердловская область Российской Федерации заключили соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, соглашение было подписано во время Второго экономического форума регионов Украины и Уральского федерального округа Российской Федерации, который проходил 24-25 мая в Киеве.

Соглашение между Черкасской областью и правительством Свердловской области России предусматривает торгово-экономическое, научно-техническое и гуманитарное сотрудничество.

На международном мероприятии делегация Черкасской области презентовала разнообразные инвестиционные стратегические проекты в отрасли промышленности, инновационных технологий и культурных связей. В прошлом году подобный экономический форум принимала российская сторона, именно тогда и были достигнуты определенные договоренности, которые в Киеве были подкреплены подписями.