В Американской торговой палате - презентация Харьковской области

В Американской торговой палате в Украине проходит презентация Харьковской области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, обращаясь к представителям Американской торговой палаты в Украине, губернатор Михаил ДОБКИН, который возглавляет делегацию Харьковской области на этом мероприятии, заявил о готовности руководства облгосадминистрации «предоставить инвесторам такие условия, чтобы они с удовольствием пришли к нам».

«В понедельник в Харькове откроется первый в Украине Единый разрешительный центр, где без контакта с чиновником в режиме он-лайн через интернет предприниматель сможет получить какие-либо разрешительные документы», - сообщил М.ДОБКИН.

«Это было поручение Президента Украины, - добавил он, - и мы первыми его выполнили. Нам интересно мнение заграничных экспертов, которые встречались с такой работой. Я с удовольствием приглашаю всех заинтересованных лиц в понедельник на открытие этого центра».

При этом руководитель области добавил, что именно в это время из Сингапура вернется первая делегация чиновников Харьковской области, которые проходили там обучение.

Президент Американской Торговой палаты в Украине Хорхе ЗУКОСКИ заверил в заинтересованности инвесторов в такой работе, поскольку подобные разрешительные центры создают удобства для сотрудничества для обеих сторон. Также он положительно оценил инициативу Харьковской области по обучению чиновников за рубежом: «Это очень хорошая перспектива для повышения профессионального уровня чиновников», - сказал он.

В состав делегации Харьковской области, которая находится в Киеве, входят заместитель председателя облгосадминистрации Юрий САПРОНОВ, руководители ведущих предприятий, организаций, высших учебных заведений Харьковской области.

По данным пресс-службы, программа мероприятия в Киеве предусматривает проведение двух частей презентации. Первая: Харьковская область - территория успешного бизнеса (презентация ведущих предприятий, организаций, высших учебных заведений Харьковской области). Вторая: проекты развития региона (презентация инвестиционных проектов Харьковской области).

Справка УНИАН. Американская торговая палата в Украине (Палата) является одной из наиболее активных и самых влиятельных общественных бизнес-ассоциаций в Украине. Одной из главных задач ассоциации является представительство интересов иностранных инвесторов, которые работают в Украине, а также содействие появлению новых инвесторов на этом рынке. Среди членов Американской торговой палаты - компании из Северной Америки, Европы, Азии, Российской Федерации, Украины и других стран, которые являются лидерами в соответствующих сферах деятельности.