Прокуратура Донецка приняла два противоположных решения о ликвидации школы

Прокуратура города Донецка вынесла два противоположных решения о законности ликвидации общеобразовательной украиноязычной школы №111, выдав соответствующие ответы на запросы народного депутата Украины Арсения ЯЦЕНЮКА и на запросы родителей учеников ОШ №111 Ирины КРУГЛОВОЙ, Натальи ХАЛАНСКОЙ и Натальи СТАДНИК.

Данные ответы на запросы о законности ликвидации общеобразовательной школы №111, поступившие от Генеральной прокуратуры Украины и от прокуратуры города Донецка, которыми располагает УНИАН, содержаться в официальных письмах прокуратур, адресованные заявителям.

Так, на запрос А.ЯЦЕНЮКА, заместитель Генерального прокурора Украины Виктор ЗАНФИРОВ в своем письме отвечает, что «по поручению Генпрокуратуры Украины проверка (о законности закрытия учебного заведения) проведена прокуратурой Донецкой области». И в результате этой проверки было установлено, что решение сессии Донецкого горсовета от 15.04.2011 года о ликвидации общеобразовательной школы №111 г. «не соответствует положениям Законов Украины «Об образовании» и «Об общем среднем образовании», в частности, нарушает права детей на доступное и качественное образование». «На этом основании прокуратурой г. Донецка от 4.05.2011 г. данное решение Донецкого горсовета опротестовано», - заключено в сообщении В.ЗАМФИРОВА.

В то же время, в ответе прокуратуры г. Донецка на аналогичный запрос родителей о законности ликвидации школы№111, было сказано, что их обращение также «получено и рассмотрено», проверка осуществлялась по соблюдению законов «Об образовании» и «Об общем среднем образовании». И «проверкой установлено, что принятое решение о ликвидации указанного учебного заведения осуществляется соответствующим компетентным органом и установленным законом способом», порядок принятия такого решения определен Регламентом Донецкого горсовета, что предусмотрено Законом Украины «О местном самоуправлении в Украине».

«Таким образом, считаю, что решение о ликвидации Донецкой общеобразовательной школы I-III ступеней школы №111, принятое 15 апреля 2011 года сессией Донецкого городского совета не противоречит требованиям действующего законодательства Украины», - заключено в этом письме, подписанном прокурором города Донецка Александром ОЛЬМЕЗОВЫМ 6 мая 2011 года.

Таким образом, исходя их полученных ответов от Генпрокуратуры и от прокуратуры г. Донецка, 4 мая 2011 года прокуратура г. Донецка опротестовала решение сессии Донецкого городского совета (от 15 апреля 2011 года) о ликвидации ОШ№111, а уже 6 мая – заявила о законности данного решения сессии горсовета. Прокуратура Донецка пока никак не объясняет данный факт.

Справка УНИАН. В Донецкой области в 2011 году планируется закрытие 26 общеобразовательных школ. По информации пресс-службы Донецкой облгосадминистрации, закрытие учебных заведений будет происходить согласно разработанной «Региональной дорожной карты по оптимизации сети бюджетных учреждений и расходов местных бюджетов на их содержание».