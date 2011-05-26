В Донецке пенсионер убил жену, зятя, внучку и покончил с собой

В Донецке пенсионер расстрелял жену, зятя, внучку и покончил с собой.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, сегодня в 12.40 в дежурную часть ГУ МВД Украины в Донецкой области поступило сообщение о том, что в Киевском районе г. Донецка на одной из улиц слышны выстрелы. На место происшествия выехало руководство областного и городского управлений милиции, туда же были направлены бойцы спецподразделений «Беркут» и «Сокол».

Войдя во двор двухэтажного частного дома, сотрудники милиции обнаружили тело девушки, 1986 года рождения, с огнестрельными ранениями спины. Было установлено, что погибшая была внучкой 70-летнего владельца дома, пенсионера, бывшего сотрудника Донецкого юридического института. Сам пенсионер забаррикадировался в доме, ответив отказом сотрудникам милиции добровольно сдаться. Милицией было принято решение о штурме дома. Ворвавшись в жилище, спецназовцы были шокированы увиденным – кроме мертвого хозяина, который успел во время штурма покончить жизнь самоубийством, в доме были обнаружены еще два трупа его близких родственников – жены и мужа дочери. Саму дочь с ранением руки госпитализировали.

Причины трагедии устанавливаются, ведется следствие.