Группа друзей Украина-ЕС определила свои приоритеты

Украинские депутаты заручились поддержкой европейских коллег относительно отмены визового режима для украинцев.

Такой договоренности достигли депутаты Верховной Рады Украины и Европарламента на учредительном заседании межпарламентской группы дружбы Украина-ЕС, которое состоялось 24 мая в Брюсселе, сообщила УНИАН народный депутат от НУ-НС, один из инициаторов создания депутатской группы ВР Украины по связям с Европейским парламентом Ирина ГЕРАЩЕНКО.

По ее словам, в ходе заседания украинские депутаты - представители разных фракций Верховной Рады единогласно попросили своих европейских коллег о содействии в завершении первого этапа выполнения Плана действий по либерализации визового режима, цель которого - отмена виз для украинцев в будущем.

“Визы – это форма Берлинской стены”, - отметила И.ГЕРАЩЕНКО.

В свою очередь депутат от Блока Литвина Екатерина ВАЩУК подчеркнула, что “сегодня граждане Украины требуют от нас, народных избранников, активизировать работу с целью введения безвизового режима. Нас не устраивает, что украинцы вынуждены унижаться и стоять в очередях в посольства ЕС. Поэтому для нас исключительно важно, что Европарламент поддерживает Украину по этому вопросу”.

В ходе учредительного заседания депутаты также договорились о сотрудничестве в сфере приближения Украины к ЕС и, в частности, по вопросам адаптации украинского законодательства к европейским стандартам. При этом обе стороны отмечали важность политического консенсуса внутри страны относительно вопроса евроинтеграции.

“Нам очень интересен и важен опыт ближайших соседей, которые достигли политического консенсуса внутри страны относительно евроинтеграции. Лишь на основе консенсуса главных политических сил они смогли пройти путь присоединения к ЕС. Украинским политикам еще придется пройти этот путь”, - отметила И.ГЕРАЩЕНКО.

Украинские депутаты пообещали информировать ежемесячно своих европейских коллег о работе, которая проходит в направлении европейской интеграции и, в частности, о новых законодательных инициативах, поддержанных Верховной Радой Украины в этом направлении.

В свою очередь депутаты Европарламента также отметили важность разнообразных форм сотрудничества для усиления диалога между Украиной и ЕС. “Этот Парламентский клуб является объединением групп дружбы с Европарламентом, которая создается в Верховной Раде Украины, и с Украиной - в парламенте европейском. Он будет дополнять существующие формальные форумы парламентского диалога, в первую очередь, Комитет парламентского сотрудничества Украина-ЕС, и позволит объединить максимальное количество парламентариев, которые хотели бы приобщиться к поддержке евроинтеграции Украины”, - заявил председатель группы Прогрессивного Альянса социалистов и демократов Европарламента Мартин ШУЛЬЦ.

”Не ожидайте от нас, что мы будем учить Украину. Мы здесь не для того, чтобы учить, мы – равные нации. Мы можем обмениваться опытом, но мы не учителя, а друзья. Мы знаем, что в Украине есть определенные сомнения относительно пути евроинтеграции, но это нормально”, - отметил депутат Европарламента от Польши Богуслав ЛИБЕРАДСКИЙ.

Представители Европарламента положительно восприняли информацию о поддержке Верховной Радой Украины Постановления о присоединения к зоне свободной торговли с ЕС, которым, фактически, на уровне парламента поставлена точка в дискуссии относительно направления развития страны – создание зоны свободной торговли с ЕС или вступление в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана. В то же время депутаты Европарламента отметили, что европейская интеграция – это не только вопрос экономики, но и вопрос ценностей и стандартов, которые нужно соблюдать.

В ходе поездки в Брюссель группа украинских депутатов также провела встречу с управляющим директором Европейской службы внешней деятельности по вопросам Европы и Центральной Азии Мирославом ЛАЙЧАКОМ, который на сегодняшний день является главным представителем внешнеполитической службы ЕС по вопросам отношений с Украиной. Представитель ЕС отметил, что нынешний год может стать ключевым для Украины в связи с подписанием соглашения о создании зоны свободной торговли. Кроме того, М.ЛАЙЧАК отметил, что ЕС ожидает от Украины надежного партнерства и активной имплементации законодательства, необходимого для реформ.

Депутаты Верховной Рады Украины также провели встречи с вице-президентом Европарламента Либором РОУЧЕКОМ и вице-президентом политической группы Европейской народной партии Иоанисом КАСУЛИДИСОМ. В ходе этих встреч говорилось о необходимости активизировать межпарламентский диалог, выражался интерес к ситуации в Украине как в сфере экономики, так и в сфере прав человека, правосудия, обеспечения фундаментальных ценностей.

Инициаторами создания Парламентского клуба стали И.ГЕРАЩЕНКО, Юлия ЛЕВОЧКИНА, К.ВАЩУК, Елена БОНДАРЕНКО, Елена КОНДРАТЮК, Юрий МИРОШНИЧЕНКО, Остап СЕМЕРАК, Ирина ГОРИНА, Владимир АРЬЕВ, Леонид КОЖАРА, Тарас ЧОРНОВИЛ, Игорь ГРИНИВ и другие депутаты Верховной Рады Украины – инициаторы создания группы по связям с Европейским парламентом.

Со стороны Европарламента создание группы друзей Украины инициировали вице-президент Европарламента Г.ПИТЕЛЛА, члены Европарламента Б.ЛИБЕРАДСКИЙ, А.МИРСКИЙ, Е.БЕСЕСКУ, И.ПАДАР, Б.КОВАЧ, К.МАВРОНИКОЛАС, Р.КРАТСА-ЦАГАРОПУЛУ, Ю.ПАЛЕЦКИС, С.ОВИИР и др.

Создание такой группы, по мнению организаторов, необходимо в том числе, в связи с усилением роли Европарламента после вступления в действие Лиссабонского соглашения, в частности, в политических процессах ЕС. Группа планирует работать по нескольким направлениям, среди которых – адаптация законодательства, вопросы транзита, избирательного права, визового режима и пр.