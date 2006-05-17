«Coca-Cola» и большинство марок фасованной воды - очень опасны

Фасованная вода для детей является опасной, в частности, та, которая имеет долгий срок хранения, так как в ней присутствуют антибиотики и консерванты.

Об этом сегодня на пресс-конференции в прямом эфире радиостанции «Киев» сообщил директор Института коллоидной химии и химии воды Национальной Академии наук Украины (НАНУ) Владислав Гончарук.

По результатам биотестов 30 марок фасованных вод, проведенных Институтом коллоидной химии и химии воды НАНУ, к опасным (по индексу общей токсичности) причисляются такие воды: «Кроха», «HiPP», «Добра вода», «Трускавецкая Заповедная», «Небесна криниця», «Апе-Голд».

По словам В. Гончарука, к небезопасным причисляются воды: «San Benedetto», «Evian», «Ордана», «Йодис», «Старый Миргород», «Джерела Боржоми», «Остреч», «Малятко», «Бон Аква», «Эден», «Юрське джерело», «Аква Сантал», «Ремедия», «Vittel», «Эко-Винни», «София Киевская», «Оболонская-3», «Bon Boisson», «Трускавецкая новая», «Винни», «Эталон».

Безопасными, по результатам тестов Института, являются фасованные воды «Цилюща», «Бебивита» и «Моршинская».

«Я призываю фирмы пройти наши тесты», - сказал В. Гончарук. По его словам, газированная вода также токсична и ее можно употреблять только для утоления жажды, а не как питьевую воду. «Очень опасны напитки «Coca-Cola». Фирма уже дискредитировала себя во многих странах мира», - рассказал директор Института коллоидной химии и химии воды. По его мнению, результаты тестов этих напитков «были бы супер-отрицательны».

Обком со ссылкой на "Лигу"