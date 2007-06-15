Бойко заявляет, что высшее руководство страны дезинформировано

Совет национальной безопасности и обороны Украины и Кабинет Министров Украины решили доработать проект решения СНБО по энергетической безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО сегодня на брифинге после заседания СНБО.

По его словам, «решение СНБО было очень взвешенным и, я думаю, главное, что секретарь СНБО Иван ПЛЮЩ предложил провести в режиме диалога слушания и наладить работу в этой сфере между правительством и СНБО».

«Когда будет диалог, тогда будет позиция всех сторон», - добавил Ю.БОЙКО.

Также министр выразил мнение, что «сейчас идет однобокая информация по этому поводу, и дезинформируются высшие должностные лица нашей страны».

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве проходило заседание СНБО, на котором планировалось рассмотреть вопросы, связанные с энергетической безопасностью государства.

Вчера, 14 июня, интернет-издание "Економічна Правда" опубликовало копию проекта решения СНБО, заседание которого запланировано на 15 июня, в котором отмечен системный характер угроз энергетической безопасности и низкая эффективность госполитики для их предотвращения и нейтрализации. В СНБО отказались комментировать эту публикацию.