В Харьковской области загорелся автобус, в котором было 25 человек
15:57, 25 мая 2011Общество
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Во время движения
Сегодня утром на трассе Харьков – Вовчанск рядом с поселком Михайловна во время движения загорелся маршрутный автобус «Харьков – Вовчанск», в котором находились 25 человек.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Харьковской области.
Пассажиры автобуса эвакуировались самостоятельно через двери. Пожар был ликвидирован силами автомобилей пожарной помощи из Харькова и автоцистерны из Старого Салтова.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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