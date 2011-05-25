Россия предлагает считать "Южный поток" продолжением газопровода

Проект строительства газопровода "Южный поток" будет представлен Еврокомиссии сегодня в Брюсселе.

Презентация пройдет по инициативе главы Минэнерго РФ Сергея Шматко и еврокомиссара по энергетике Гюнтера Эттингера. Как отмечал ранее Шматко, Россия намерена добиваться для газопровода статуса проекта европейского внимания, а также решить ряд вопросов в рамках Третьего энергопакета Евросоюза. В частности, Россия предложит Евросоюзу считать газопровод "Южный поток" продолжением российских трансграничных газопроводов, что позволит не допустить к нему третьих лиц в рамках требований Третьего энергопакета.

Шматко подчеркивал, что в настоящее время в Европе изменилось отношение к газу, потому что альтернативные источники энергии создают технологические проблемы для функционирования энергосистем, и их стабильная работа возможна только за счет газовой генерации. Также Евросоюз больше не считает "Южный поток" и газопровод Nabucco конкурентами, а говорит, что оба проекта нужны Европе.

По словам российского министра, он не переоценивает презентацию, но считает, что стороны перешли от взаимных обвинений к диалогу.

Проект строительство газопровода через Черное море в страны Южной и Центральной Европы возник после "газового конфликта" России и Украины в конце 2008 - начале 2009 г., когда поставка газа в ЕС не осуществлялась почти месяц, пишет РИА "Новости".