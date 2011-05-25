Мэра Риги перевезли в больницу в Берлин

Мэр Риги Нил Ушаков переведен в больницу Берлина из латвийской клиники. По словам пресс-секретаря градоначальника Анны Кононовой, состояние Н.Ушакова по прежнему остается тяжелым, он находится без сознания, передает Associated Press. А.Кононова добавила, что тепловой удар и кислородная недостаточность, обнаруженные у 34-летнего мэра привели к повреждению его внутренних органов.

Первый русский мэр Риги почувствовал себя плохо во время рижского открытого марафона 23 мая, напоминает РосБизнесКонсалтинг. На последних метрах дистанции Н.Ушаков потерял сознание. Градоначальника отвезли в университетскую клиническую больницу имени Страдиня.

Открытый марафон для всех желающих проходит в Риге каждый год. Мэр города заранее анонсировал своей участие и много времени посвятил тренировкам. О своей подготовке к забегу Н.Ушаков сообщал на личной странице в социальной сети Twitter. Там же появилось сообщение, что добежать до финиша политик не сумел.

Н.Ушаков был избран на пост руководителя латвийской столицы в 2009 г. от объединения "Центр согласия".