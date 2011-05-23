Украинские пограничники задержали севернокорейских дипломатов

В международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Ягодин» задержаны трое представителей Посольства КНДР в Польше, которые пытались выехать с Украины с контрабандными сигаретами.

Об этом сегодня УНИАН сообщил начальник пресс-службы Луцкого пограничного отряда майор Олег ЛИЧКОВСКИЙ.

Как отмечается в сообщении, учитывая случай в прошлом с задержанием дипломатов, который произошел на участке Луцкого отряда в пункте пропуска «Доманово-авто» в 2009 году (тогда под прикрытием дипломатической почти дипломаты пытались перевезти 198 ящиков сигарет), пограничниками был инициирован углубленный осмотр транспортного средства.

В результате совместного погранично-таможенного осмотра в данном автомобиле было обнаружено 20 тыс. пачек сигарет. О данном факте проинформирована СБУ в Волынской области и прокуратура.

Сейчас представители Посольства Корейской Народно-Демократической Республики в Республике Польша задержаны.