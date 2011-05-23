В Ильичевском порту затонул танкер

В акватории Ильичевского судоремонтного завода сегодня ночью затонул танкер «Волгонефть-263» российской компании OIL MARIN GROUP LTD.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МЧС в Одесской области.

По данным МЧС, танкер водоизмещением 6354 тонн навалился кормовой частью на плавучий док, у которого был поставлен на ремонт, и пошел ко дну вместе с ним.

В результате затопления произошел разлив нефтепродуктов, однако работники порта оперативно установили боновые заграждения и задействовали специальные суда для очистки воды.

Специалисты ИСРЗ и МЧС выясняют причины происшествия, руководство судоремонтного завода ситуацию не комментирует.

Справка УНИАН. Танкер «Волгонефть-263» габаритными длиной 132 и шириной 17 метров был построен в 1978 году. На классификационный ремонт в док Ильичевского СРЗ поставлен в начале декабря 2010 года.