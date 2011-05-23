Свекла из Нидерландов, капуста из Польши - откуда в Украину везут овощи

В апреле 2011 года импорт овощей в Украину вырос до 41,5 тыс. тонн, что вдвое больше, по сравнению с апрелем 2010 года.

По данным Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), картофель в основном завозили из Египта и Нидерландов, капусту - из Польши и Македонии, помидоры - из Турции, лук - из Египта и Польши, морковь и столовую свеклу - из Польши и Нидерландов.

Эксперты УКАБ объясняют активность импорта значительным ростом цен на овощи в Украине, который возник из-за неразвитости инфраструктуры и ограниченности предложения отечественных овощей. «Неспособность сохранить и довести с минимальными потерями произведенную продукцию до потребителя является основной причиной роста цен и импорта овощей в Украину», - отметил эксперт аграрных рынков УКАБ Роман СЛАСТЕН.

По его словам, проблема «хранилищ и рынков» в следующие несколько лет будет основным фактором подорожания овощей в зимне-весенний период. «Сдвиги в вопросе развития инфраструктуры пока минимальные: сельхозпредприятия пока не слишком заинтересованы в овощеводстве и картофелеводстве, хозяйства населения просто не имеют финансовой возможности строить современные хранилища, а государственная поддержка в данном вопросе тоже недостаточна», - пояснил Р.СЛАСТЕН.