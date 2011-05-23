К началу пляжного сезона нужно отловить собак и потравить крыс

Пляжный сезон в столице в этом году начнется 1 июня.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на генерального директора коммунального предприятия «Плесо» Павла ПОХОДИЯ.

«Сейчас завершается подготовка 11 городских централизованных пляжей. В частности, это «Чорторый», «Вербный»,, «Пуща-Водица» «Молодежный», «Венеция», «Предместная Слободка», «Золотой», «Детский», «Радуга», «Тельбин» и «Центральный», – сказал П.ПОХОДИЙ.

Он заметил, что сейчас продолжаются работы и на 14 зонах отдыха, таких как: «Галерная», «Днепровская ривьера», «Троещина», «Десенка», «Осокорки», «Верхняя», «Наталия», «Редьчина», «Довбычка», «Лесная», «Русановская коса», «Горбачиха», «Березняки» и «Святошин».

Кроме того, к летнему сезону готовятся и 50 водных объектов, в которых не рекомендовано купаться, в частности, это зоны отдыха: «Солнечная» (озеро Солнечное), «Радуга» (Русановский пролив на ул. Никольско-Слободской), «Совская балка» (пруды Совские) и «Синеозерная» (озеро Синее).

По словам П.ПОХОДИЯ, в целом работы по подготовке к летнему сезону предприятие проводит на 29 зонах отдыха возле воды, общей площадью 228,87 га.

Также он отметил основные мероприятия, которые нужно провести для того, чтобы получить паспорт готовности пляжа. В первую очередь, это наличие воды, как технической, так и питьевой. Также нужно провести дератизационные, ассенизационные, дезинфекционные, противомалярийные и противоклещевые мероприятия.

Кроме того, необходимо отловить беспризорных животных, выкосить территории, уничтожить карантинные растения-аллергены и установить ограждающие буи. Также должны быть укомплектованы плавсредствами спасательные посты, а медицинские пункты – медикаментами и медицинскими работниками.

«Уже проведено обследование подводной части всех водных объектов города, и сегодня продолжаются работы по возобновлению функционирования общественных туалетов и, в случае отсутствия, установлению мобильных туалетных кабинок. Также мы работаем над обеспечением пляжного инвентаря, это и контейнеры и урны для мусора, кабины для переодевания, питьевые фонтанчики, душевые кабины, теневые навесы, топчаны и скамьи для отдыха», – добавил П.ПОХОДИЙ.