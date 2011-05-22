Азаров: такое место у нас одно, и оно будет памятным для всех

Правительство будет уделять максимальное внимание развитию Шевченковского национального заповедника в г. Каневе.

Об этом, как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, проинформировал премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в Каневе, где принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 150-й годовщине со дня перезахоронения Тараса Шевченко.

«Сегодня чрезвычайно выдающийся и волнующий день. Мне очень приятно, что на протяжении года мы реконструировали такой прекрасный музей. Сегодня мы подумали о том, чтобы решить вопрос дальнейшего развития музея. Все, что мы запланировали, будет сделано. Такое место у нас одно в Украине, а, значит, и внимание правительства на нем будет постоянно сосредоточено. И мы сделаем все, чтобы в ближайшее время это место стало памятным для всего нашего народа, и для всех народов мира, которые будут приезжать сюда для того, чтобы почтить гения нашего народа», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр добавил, что сегодня обсуждались вопросы развития Шевченковского национального заповедника, в частности вопрос строительства большого выставочного комплекса.