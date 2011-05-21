Янукович ветировал изменения к закону о ценных бумагах

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ применил право вето к Закону Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О ценных бумагах и фондовом рынке" относительно финансового мониторинга профессиональных участников фондового рынка".

Как сообщает пресс-служба главы государства, основанием для такого решения стало то, что вводимый правовой институт обязательного отчуждения (продажи) принадлежащих физическому лицу акций (долей) профессионального участника фондового рынка не согласуется с конституционными гарантиями права частной собственности (статья 41 Конституции Украины).

Кроме того, из закона непонятно, кем будут определяться критерии осуществления "опосредствованного" владения акциями (долями). Отсутствие в законе такого определения позволит произвольно трактовать приведенную норму, которая при определенных условиях на практике может быть использована для противоправного перераспределения собственности.

В своих предложениях В.ЯНУКОВИЧ отметил, что вопрос обязательного отчуждения (продажи) принадлежащих физическому лицу акций (долей) профессионального участника фондового рынка должен решаться правоохранительными органами в порядке уголовного судопроизводства, если соответствующее имущество непосредственно связано с преступной деятельностью.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины “О ценных бумагах и фондовом рынке” относительно финансового мониторинга деятельности профессиональных участников фондового рынка» 21 апреля. Законом определено, что профессиональные участники фондового рынка могут образовывать обособленные подразделения за пределами Украины по согласованию и в порядке, установленном Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.