Харьковский студент получил пожизненный срок за двойное убийство

В Харькове бывший студент одного из национальных вузов за двойное убийство осужден к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника управления поддержки государственного обвинения прокуратуры Харьковской области Андрея ГОНЧАРЕНКО.

По его данным, в феврале 2009 года 21-летний молодой человек, зная о наличии ювелирных изделий в квартире родителей своей 14-летней знакомой, решил завладеть ими мошенническим путем. Студент, злоупотребляя доверием знакомой, сообщил ей о своем якобы чрезвычайно трудном материальном положении. Введенная в заблуждение девушка передала мошеннику золотые украшения родителей на общую сумму более 15 тыс. грн., которые студент сдал в ломбард.

Чтобы не возвращать драгоценности и завладеть другими ювелирными изделиями семьи, студент задумал совершить разбойное нападение на квартиру и убить знакомую девушку и ее бабушку.

В июле 2009 года, точно зная, что в квартире будут находиться только девушка и ее бабушка, студент в очередной раз воспользовался их доверием и прошел в комнату, где ножом нанес женщинам смертельные ранения. Убедившись, что обе не подают признаков жизни, убийца завладел имуществом родителей девушки на сумму более 1600 грн.

Приговор суда еще не вступил в силу, поскольку не истек срок, предусмотренный на обжалование судебного решения.