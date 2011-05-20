В Луганской области прошел съезд кружков развития украинского языка

19 мая в Сватовском районе Луганской области состоялся ІХ областной съезд кружков развития украинского языка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областной государственной администрации.

Около 200 учеников и учителей из всех городов и районов Луганской области собрались в Нижнедуванской общеобразовательной школе для того, чтобы поделиться наработками в изучении украинского языка и культуры.

В работе ІХ областного съезда приняли участие члены лучших кружков украинского языка, их руководители и учителя украинской филологии учебных заведений области. Наиболее активных из них управление образования и науки Луганской облгосадминистрации торжественно наградило благодарностями, грамотами и ценными подарками.

Участники съезда отметили, что мероприятие проходит также в память о Тарасе Шевченко в канун годовщины со дня перезахоронения Кобзаря, который отмечается в Украине 22 мая. Луганские пропагандисты украинского языка посетили его музей в Нижнедуванской общеобразовательной школе и посадили калину в честь памяти Кобзаря.

Кроме торжественной церемонии, в рамках съезда работали творческие мастерские по разным направлениям ученического творчества: поэтическое и литературное творчество, театр, а также писанкарство, вышивка и лозоплетение.