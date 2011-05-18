Янукович: придаем большое значение отношениям с Арабскими Эмиратами

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ встретился с министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллой бин Заидом Аль НАГАЯНОМ.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, во время встречи стороны отметили необходимость развития партнерских отношений между двумя странами и высказались за целесообразность открытия в Киеве посольства ОАЭ.

«Мы придаем большое значение взаимоотношениям с Арабскими Эмиратами в торгово-экономической и инвестиционной сферах», – сказал В.ЯНУКОВИЧ. Он выразил убеждение, что «для полноценной реализации потенциала двустороннего сотрудничества необходимо положить начало регулярному политическому диалогу между странами на высшем уровне».

Президент выразил уверенность, что первый визит министра иностранных дел ОАЭ в Украину станет также началом нового этапа в отношениях между двумя государствами.

Глава государства подтвердил свое приглашение Президенту ОАЭ посетить Украину.

Президент подчеркнул: украинская сторона ждет реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей об открытии посольства ОАЭ в Киеве. «Убежден, учреждение дипломатического представительства будет способствовать активизации нашего двустороннего сотрудничества», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По этому поводу министр иностранных дел ОАЭ сказал: «С гордостью заявляем, что правительство Объединенных Арабских Эмиратов намерено начать работу своего диппредставительства на территории Украины. Надеемся, что эта задача будет реализована в ближайшее время».

Безусловно, отметил министр, связи между нашими государствами являются дружественными и чрезвычайно теплыми, но миссия обеих сторон – еще больше укрепить эти взаимоотношения.

Сегодня ОАЭ уделяют большое внимание событиям в Украине, особенно переменам в экономической сфере. «Мы поздравляем вас с вашими достижениями», – сказал Абдулла бин Заид Аль НАГАЯН.

Министр иностранных дел ОАЭ передал Президенту Украины и всему украинскому народу приветствие от лидера своей страны с пожеланиями здоровья, благосостояния и процветания.