Французов, тайно увозивших детей из Украины, приговорили к штрафу

17 мая Береговский районный суд Закарпатской области завершил процесс над двумя гражданами Франции, которые пытались незаконно вывезти с Украины двух младенцев к себе на родину, сообщает сайт ZN.UA.

Отец детей, 39-летний Патрис Ле Рок, признан виновным в организации незаконной переправки людей через государственную границу Украины, совершенной по предварительному сговору лиц (ч.2 ст.332 Уголовного кодекса Украины) и осужден к 15 тыс. грн штрафа. Дед детей, 66-летний Бернар Ле Рок осужден по той же статье к 14 тыс. грн штрафа. Средство совершения преступления - кемпинг-фургон «Мерседес-Караван» - конфискован в доход государства.

21 марта 2011 года на международном пункте пропуска «Лужанка» на границе с Венгрией украинские таможенники и пограничники задержали кемпинг-фургон «Мерседес», в выдвижном мебельном ящике которого обнаружили двух младенцев. Как выяснилось, девочки-близнецы родились 23 января в Киеве от суррогатной матери, гражданки Украины, и получили свидетельства о рождении, в которых родителями записаны французы Патрис и Орелия Ле Рок.

Процедура рождения и установления отцовства была проведена в соответствии с украинским законодательством, однако посольство Франции в Украине отказалось вписать детей в паспорта родителей или выдать им проездные документы на том основании, что суррогатное материнство запрещено во Франции законом. После этого родители решились на отчаянный шаг - вывезти дочек домой нелегально, чтобы в дальнейшем легализовать их через суд у себя на родине.

Как сообщил ZN.UA ужгородский адвокат французов Василий Мишинчук, его клиенты намерены обжаловать решение суда в части конфискации кемпинг-фургона в апелляционном суде Закарпатской области. Они будут добиваться возвращения автомобиля на том основании, что преступление не было совершено из корыстных побуждений.

Береговский суд рассмотрел лишь эпизод незаконной переправки людей через государственную границу. Вопрос легализации детей во Франции относится исключительно к компетенции органов власти этого государства. Обе девочки находятся в Ужгороде вместе с отцом. Их мать между тем пытается начать процесс легализации дочек у себя на родине.