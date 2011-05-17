Таможня возбудила дело о контрабанде грецких орехов

Государственная таможенная служба Украины возбудила уголовное дело по факту контрабанды грецких орехов на сумму 6,7 млн. грн., которые экспортировались по поддельным документам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, с февраля по апрель текущего года в режиме экспорта в адрес частного предпринимателя из Азербайджана был оформлен товар „грецкие орехи без скорлупы” общим весом более 210 тонн.

В ходе проведения проверки законности внешнеэкономических операций с вышеупомянутым товаром, который вывезен с таможенной территории Украины, было установлено, что таможенному органу были предоставлены документы, полученные незаконным путем.

То есть совершены действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с укрывательством от таможенного контроля.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины (контрабанда).