Задержаны подозреваемые в изготовлении фальшивых евро

В Болгарии задержаны 5 подозреваемых в изготовлении фальшивых евро.

Об этом сообщает сегодня AFP.

В результате операции, проведенной болгарскими полицейскими совместно с Европолом, было изъято 717,7 тыс. фальшивых евро. Около 200 тыс. из них были напечатаны в купюрах по 500 евро, остальные – купюрами по 100 и 200 евро.

Фальшивые евро печатали в двух городах на юге страны: Пловдиве и Хаскове.