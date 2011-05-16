Задержаны подозреваемые в изготовлении фальшивых евро
22:05, 16 мая 2011Общество
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Печатали в двух городах в Болгарии
В Болгарии задержаны 5 подозреваемых в изготовлении фальшивых евро.
Об этом сообщает сегодня AFP.
В результате операции, проведенной болгарскими полицейскими совместно с Европолом, было изъято 717,7 тыс. фальшивых евро. Около 200 тыс. из них были напечатаны в купюрах по 500 евро, остальные – купюрами по 100 и 200 евро.
Фальшивые евро печатали в двух городах на юге страны: Пловдиве и Хаскове.
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