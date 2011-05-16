В Черкасской области горел автобус с людьми

В Черкасском районе во время движения загорелся рейсовый автобус «Эталон» с 30-ю пассажирами.

Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе управления МНС в Черкасской области, происшествие случилось на 112-м километре автодороги «Черкассы - Чигирин».

Автобус выполнял рейс по маршруту Черкассы - село Медведевка. В салоне автобуса на момент возгорания находилось около 30-ти пассажиров. Мгновенно среагировав на ситуацию, водитель открыл двери и выпустил перепуганных людей из задымленного автобуса.

Схватив огнетушитель, он самостоятельно стал тушить пожар. На помощь водителю прибежали работники АЗС, которая находилась в нескольких метрах от очага пожара. После того как все попытки самостоятельно затушить пожар оказались неудачными, люди позвонили по номеру «101» спасателям. К месту пожара немедленно прибыло сразу три отделения спасателей из города Черкассы, сел Леськи и Худяки. Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений пожар удалось быстро затушить. Однако огонь успел полностью уничтожить весь автобус.

Причиной пожара стало короткое замыкание электрической проводки.