В Харькове подожгли мечеть

В Харькове неизвестные подожгли двери мечети.

Об этом сообщили УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

Следственно-оперативная группа, которая прибыла на место поисшествия, установила, что неизвестные лица на заборе сделали грубые надписи веществом черного цвета, после чего проникли на территорию мечети и подожгли входные двери. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.

Проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к поджогу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.