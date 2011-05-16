В Харькове подожгли мечеть
16:22, 16 мая 2011Общество
2495 0
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
В Харькове неизвестные подожгли двери мечети.
Об этом сообщили УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.
Следственно-оперативная группа, которая прибыла на место поисшествия, установила, что неизвестные лица на заборе сделали грубые надписи веществом черного цвета, после чего проникли на территорию мечети и подожгли входные двери. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.
Проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к поджогу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter