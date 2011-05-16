В Киеве за сопротивление милиции задержали 12 человек

Сегодня в Киеве за неповиновение работникам милиции, которые обеспечивали охрану правопорядка во время демонтажа работниками ГП "Киевблагоустройство" торговых киосков возле станции метро "Лесная", задержаны 12 человек.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУМВД Украины в городе Киеве, сегодня утром работники госпредприятия выполняли предписание прокуратуры относительно демонтажа пяти киосков, но им начали оказывать сопротивление торговцы - владельцы сооружений. Для охраны правопорядка и обеспечения исполнения предписания во время процедуры демонтажа МАФов было задействовано около 100 сотрудников милиции.

Как отметили в ЦОС, торговцы оказали неповиновение законным требованиям работников милиции, из-за чего 12 человек были задержаны для составления протоколов об административных нарушениях.

Также в главке милиции отметили, что какой-либо информации, в том числе от медицинских учреждений, о том, что кто-то во время инцидента пострадал, нет.