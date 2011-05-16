Украинские миротворцы находятся в Кот-д’Ивуаре незаконно.

Как сообщает “Зеркало недели”, 4 мая истек срок, предусмотренный законом для пребывания миссии украинских миротворцев в Кот-д’Ивуаре. Закон о продлении миссии до сих пор не был принят.

Более того, соответствующий законопроект (о продлении срока пребывания украинских миротворцев в Кот-д’Ивуаре) был внесен в Верховную Раду Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ только 13 мая, то есть через 9 дней после окончания такого срока.

В пояснительной записке министра иностранных дел Константина ГРИЩЕНКО к законопроекту №8499 говорится: «Определенный законом Украины от 4 февраля 2011 года №3001-VI срок временной передислокации украинского авиационного подразделения в Кот-д’Ивуаре заканчивается 4 мая 2011 года».

В настоящее время законопроект № 8499, по данным сайта Верховной Рады, направлен на рассмотрение профильного комитета. Как стало известно ZN.UA, его рассмотрение в комитете назначено на среду, а в сессионный зал Верховной Рады он попадет только в четверг, 19 мая. Таким образом, до этого времени законных оснований для пребывания 60 украинских миротворцев в Кот-д’Ивуаре не будет.

4 февраля 2011 года Верховная Рада приняла закон об одобрении решения Совета национальной безопасности и обороны, введенного в действие указом Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА о направлении украинского миротворческого контингента в Кот-д`Ивуар. Этим законом численность украинской миротворческой миссии в Кот-д’Ивуаре увеличена до 60 человек, срок пребывания там ограничен тремя месяцами.