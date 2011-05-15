При пожаре погибла 6-летняя девочка, а 7-летняя попала в реанимацию

В Херсонской области во время пожара погибла 6-летняя девочка и 7-летняя попала в реанимацию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, 15 мая в 1:30 в Каховском районе в диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре в жилом доме села Костогрызово. Оперативная группа, прибывшая на место события, выяснила, что очагом пожара стала комната, где находились дети.

В результате возгорания девочка 2005 года рождения погибла на месте события, а ее 7-летняя сестра с диагнозом «отравление угарным газом тяжелой степени, кома, судорожный синдром» попала в Каховскую центральную районную больницу.

Детей из огня извлекла их 25-летняя мать.

Предварительно причиной пожара было нарушение правил при эксплуатации электробытовых приборов – на месте пожара найдена электроплита.

Сейчас стражи порядка устанавливают, где именно находились родители пострадавших детей и почему они оставили их ночью самих дома.