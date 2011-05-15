Из-за мусора в коллекторе на Харьковщине затопило село

В Харьковской области после 4-часового ливня подтопило село Криштоповка Близнюковского района.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Харьковской области, вчера с 14.00 до 18.00 в указанном населенном пункте выпало больше 30 мм осадков, что значительно превысило суточную норму.

Потоки воды и мусора образовали затор в стоковом коллекторе, проложенный под автомобильным путепроводом. Вода поднялась к жилым домам и из 150 домовладений подтопила 29, в том числе местную школу и 7 колодцев. Уровень воды достигал от 40 до 125 см.

Спасатели, прибывшие на место подтопления, пробили затор в коллекторе. Потом с помощью пожарного насоса откачивали воду из домовладений.