Один из задержанных возле ВР заявляет, что ему «шили» нецензурную брань

Милиция инкриминирует задержанным сегодня во время столкновений возле Верховной Рады, где проходит акция «День гнева», нецензурную брань.

Об этом сообщил журналистам после освобождения один из задержанных Николай КОХАНИВСКИЙ.

«Составили протокол (в отношении КОХАНИВСКОГО – УНИАН) согласно которому я выражался нецензурной бранью и якобы за это был задержан», - сказал Н.КОХАНИВСКИЙ.

При этом он подчеркнул, что задержанные были освобождены благодаря давлению представителей общественности и тому, что участники акции протеста не разошлись после драки возле парламента.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве проходит акция «День гнева». После митинга участники акции пытались подойти к зданию ВР, чтобы установить палатки – общественные приемные народных депутатов. При этом бойцы «Беркута» препятствовали этим действиям. В результате чего произошла драка между участниками акции и правоохранителями. По данным народного депутата Михаила ВОЛЫНЦА, милиция задержала семеро участников «Дня гнева».