В Сумах на мечети нарисовали свастики

В городе Сумы неизвестные осквернили строящуюся мечеть «Баракят» религиозной местной мусульманской общины фашистской свастикой.

Как передает корреспондент УНИАН, ворота и забор строящейся мечети на Белопольском шоссе неизвестные злоумышленники обрисовали четырьмя знаками фашистской свастики черного и красного цвета. А после этого они закрасили красной краской мраморную доску, установленную у ворот мечети.

Как заявил журналистам представитель духовного управления мусульман Украины в г. Сумы и Сумской области имам-хатыб ХАСАН, «это больше, чем хулиганство. Люди, сделавшие это, знали, где рисуют, что рисуют и для кого рисуют. Это плевок в адрес мусульман».

При этом он сообщил, что подобный акт вандализма произошел здесь впервые, и о чрезвычайном происшествии они сообщили в правоохранительные органы.

В Сумах мечеть существует более восьми лет, однако все это время она находится в одноэтажном здании. Именно во дворе этого дома и строится сейчас полноценная мечеть соответствующей архитектуры, ограда которой была осквернена фашистскими символами.