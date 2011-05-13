В Харьковском СИЗО заключенный наложил на себя руки

В Харьковском следственном изоляторе заключенный покончил жизнь самоубийством.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области, заключенный нанес себе смертельное повреждение шеи.

По данным ГПС, около 9.50 заключенный был срочно направлен из режимного корпуса №2 Харьковского СИЗО в медицинскую часть учреждения. Однако, несмотря на все принятые меры, в 10.37 была констатирована смерть заключенного.

Мужчина был задержан в декабре 2010 года Московским райотделом милиции по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Он состоял на профилактическом учете как лицо, склонное к суициду, и получал психологическую помощь.

Сейчас по факту смерти заключенного проводится проверка Управлением Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области и прокуратурой Харьковской области.