Бригинец: скандальные стройки в Киеве связаны с теми же именами

Глава Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ обратился к премьер-министру Николаю АЗАРОВА с просьбой содействовать в проведении служебных расследований относительно архитекторов скандально известных сооружений в историческом центре столицы и в зеленых зонах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.БРИГИНЦА.

В сообщении отмечается, что в адрес Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма поступают многочисленные жалобы от киевской общины, крайне возмущенной незаконным, по ее мнению, строительством, которое ведутся в центральной части Киева.

„Безусловно, основную ответственность за так называемые „скандальные застройки” несут власть и застройщики, но не избегут ответственности и архитекторы. Подавляющая часть специалистов из самоуважения никогда не возьмется проектировать в сомнительных местах и выполнять задачи, противоречащие интересам общества”, - прокомментировал А.БРИГИНЕЦ.

По его словам, именно поэтому все скандальные застройки, как правило, связаны с одними и теми же фамилиями “горе-архитекторов”, которые нарушают во время проектирования, организации и выполнения строительных работ законные права и интересы пользователей домов и сооружений, прилегающих к участкам застроек, разрушают историческую среду города и наносят ущерб объектам культурного наследия.

“Учитывая то, что лицензии на проведение деятельности архитекторами выдаются структурами Кабинета министров Украины, я обратился к Н.АЗАРОВУ с просьбой высказать свое отношение к деятельности таких архитекторов”, - объяснил депутат.

А.БРИГИНЕЦ напомнил, что озабоченность по поводу определенных застроек звучала и из уст Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, возмущались и другие высокопоставленные лица.

„Думаю, настало время перевести разговоры в практическую плоскость. Параллельно с судебными исками против самих застройщиков, параллельно с наказанием должностных лиц, допустивших такие застройки, отзывать лицензии архитекторов, которые своей деятельностью способствовали сооружению ужасающих киевских монстров," - уверен А.БРИГИНЕЦ.