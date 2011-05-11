Всем пограничникам увеличат зарплату

С 1 июня всем сотрудника Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) будет повышено материальное обеспечение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове во время торжественной церемонии передачи новой техники пограничникам Восточного регионального управления ГПСУ сообщил председатель Государственной пограничной службы Украины, генерал армии Украины Николай ЛИТВИН.

Он подчеркнул, что увеличение зарплат стало возможным благодаря количественному уменьшению руководящего аппарата ГПСУ и рациональному использованию средств государственного бюджета.

«Сейчас в связи с реформированием сократили центральный аппарат, региональный. Сейчас подошли к подразделам обеспечения. Таким образом, у нас идет увеличение заработной платы, а затем начислений. Первично это 150, 180, 200 гривен. Это каждому, а там уже от выслуги будут идти начисления», - сказал Н.ЛИТВИН.