Молодой человек убил товарища выстрелами из пневматики в голову

В Кировограде 19-летний местный житель расстрелял из пневматического пистолета 21-летнего товарища.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД в Кировоградской области.

Милиция задержала подозреваемого по месту жительства.

Инцидент произошел накануне во время случайной встречи двух друзей детства. Между ними возникла ссора. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, младший товарищ достал пневматический пистолет и выстрелил несколько раз своему оппоненту в голову. Когда раненый упал на землю, злоумышленник нанес ему еще несколько ударов прикладом оружия и ушел.

Придя в сознание, пострадавший сумел добраться домой и вызвать “скорую помощь”. В областной больнице молодого человека прооперировали, сейчас его состояние врачи оценивают как стабильное.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 115 УКУ (преднамеренное убийство), санкция которого предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.