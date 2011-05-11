На втором энергоблоке Запорожской АЭС сработала защита
18:06, 11 мая 2011Общество
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Утечки радиации не было
Энергоблок №2 Запорожской АЭС сегодня в 15.25 отключен от энергосети из-за срабатывания электрической защиты.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАЭК «Энергоатом».
Согласно сообщению, реакторная установка блока находится на мощности. Причины срабатывания электрозащиты устанавливаются.
В настоящее время на ЗАЭС в работе находятся 3 энергоблока, несущих суммарную нагрузку в 2 940 МВт.
Радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне станции составляет 8-12 микрорентген в час и отвечает естественному радиационному фону в месте расположения АЭС.
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