Депутат избил ребенка, который играл в его песке

Прокурор Волынской области возбудил уголовное дело против депутата Ковельского районного совета Сергея П., побившего чужого ребенка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области, уточнив, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

По данным прокуратуры, 20 апреля депутат Ковельского районного совета, находясь во дворе многоэтажного дома по месту своего проживания, грубо, в нарушение общественного порядка, действуя с особой дерзостью, умышленно, из хулиганских побуждений схватил за шею малолетнего мальчика, игравшегося в песке, привезенном депутатом для ремонта жилья.

Держа ребенка, злоумышленник бил его головой в песок, пока один из свидетелей происходящего не подбежал и не вырвал малыша из рук депутата, говорится речь в сообщении.

Мальчик получил легкие телесные повреждения и очень испугался, добавили в прокуратуре.

«Возбуждение этого уголовного дела имеет целью защитить законные права и интересы ребенка, - подчеркнул прокурор области Андрей ГИЛЬ, - ведь потерпевший мальчик малолетний и не может самостоятельно защитить свои права».

Следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении депутата районного совета, будет проводить Ковельская межрайонная прокуратура.