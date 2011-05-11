У экс-чиновника, который бил рыбаков, изъяли пистолет, 4 ружья и автомат

Бывшему главе Заставновской райгосадминистрации Михаилу БОЙЧУКУ, двум его родственникам и двум охранникам частного пруда, которые 16 апреля жестоко избили четырех рыбаков, прокуратура Черновицкой области предъявила обвинение по признакам ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, четырем компаньонам бывшего председателя РГА предъявлено обвинение 28 апреля, а самому М.БОЙЧУКУ - 4 мая.

Четырем подозреваемым Шевченковский районный суд Черновцов избрал меру пресечения в виде взятия под стражу. Постановлениями апелляционного суда эти судебные решения оставлены в силе.

М.БОЙЧУК с 22 апреля находится на стационарном лечении в неврологическом отделении больницы скорой медицинской помощи Черновцов с диагнозом «микроинсульт».

В то же время в прокуратуре области отметили, что следователь, ведущий это дело, «назначил комиссионную судебно-медицинскую экспертизу реального состояния здоровья подозреваемого. М.БОЙЧУКУ избрано мера пресечения в виде залога в сумме 50 тыс. грн.»

По делу об избиении рыбаков проведен осмотр места происшествия, во время которого выявлена и изъята отстрелянная гильза. По месту жительства подозреваемых проведены обыски. По их результатам у М.БОЙЧУКА изъяты шесть единиц зарегистрированного оружия – травматический пистолет, ружья и автомат, а еще в одного из подозреваемых – два ружья.

Также назначены судебно-медицинские и комплексные судебные психолого-психиатрические экспертизы.

21 апреля следователем областной прокуратуры было внесено постановление об обеспечении всем пострадавшим по этому уголовному делу рыбакам мер безопасности в виде личной охраны. Однако 28 апреля все четверо рыбаков обратились с письменными заявлениями о «снятии с них мер безопасности личной охраны в связи с тем, что им никто не угрожает».

«Досудебное следствие по делу продолжается. Проверяются другие обращения граждан относительно противоправных, по их мнению, действий бывшего главы райгосадминистрации. Ход расследования находится на особом контроле прокурора области», - сообщили в прокуратуре Черновицкой области.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля в райцентре Заставна четверо вооруженных ружьями мужчин в присутствии М.БОЙЧУКА жестоко избили четырех местных жителя, которые решили порыбачить на одном из платных прудов «Голубая нива».

По словам пострадавших, «охранники пруда» били их битами, приковывали наручниками к бетонным столбам, угрожали убить и опустить тела на дно пруда, «для прикорма рыб», а также стреляли из ружей в воздух, когда запуганным людям дали три минуты, чтобы убежать. Одному из рыбаков ружьем выбили зубы. Еще один рыбак до 18 апреля лежал в больнице с проломленным черепом, однако его выписали из больницы и «сделали документы, что он ударился у себя дома».

19 апреля прокуратура Черновицкой области возбудила уголовное дело в отношении М.БОЙЧУКА. Также было возбуждено уголовное дело в отношении его брата, зятя и двух охранников по ст. 27, ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины.

20 апреля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал распоряжение об освобождении М.БОЙЧУКА от должности главы Заставновской РГА.