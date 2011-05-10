Злоумышленник сорвал награды у ветерана в электричке

В Донецкой области найден и задержан злоумышленник, сорвавший боевые награды с груди ветерана Великой Отечественной войны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Согласно сообщению, в электропоезде сообщением «Краматорск-Близнюки» неизвестный сорвал с одежды ветерана Великой Отечественной войны награды и боевые ордена, после чего скрылся.

Пострадавший обратился с заявлением в дежурную часть линейного отдела милиции. По указанным приметам в результате оперативно-розыскной деятельности подозреваемый был выявлен и задержан. Им оказался безработный 38-летний житель Харьковской области, у которого были изъяты награды «Защитнику Отчизны», «За победу над Германией», «50 лет Вооруженных Сил СССР», орден Великой Отечественной войны 2 степени и 2 наградных планки.

В отношении подозреваемого Краснолиманским транспортным прокурором возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 4 до 6 лет лишения свободы.

Ведется досудебное следствие.