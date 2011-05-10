Жена заказала собственного мужа, киллер закопал тело в погребе

В Черкасской области жена заказала убийство собственного мужа, его расчлененное тело киллер закопал во дворе ее дома.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора Черкасской области Ольга ЛАКТИОНОВА, милицией установлено, что внезапно исчез 38-летний мужчина, житель одного из сел Черкасского района. Односельчане почти месяц о нем ничего не слышали.

Родной брат мужа сначала сам разыскивал пропавшего, расспрашивал знакомых, а затем обратился в милицию.

Следствием установлено, что месяц назад мужчину убили по заказу его 50-летней жены, пожелавшей стать владелицей дома, принадлежавшего покойному. Приятель посоветовал женщине исполнителя преступления - ранее судимого, который убил мужчину, а затем расчленил. Останки погибшего он положил в мешки и закопал на глубину два метра в погреб на территории его же домовладения.

Следователями Управления МВД Украины в Черкасской области по этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 п.11 ст.115 Уголовного кодекса Украины - преднамеренное убийство, совершенное по заказу, наказание за которое предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

На данное время бывшая жена, ее сообщник и исполнитель преступления задержаны. Следствием установлено, что исполнитель убийства находится в розыске по представлению правоохранительных органов Одесской области в связи с совершением преступления, связанного с незаконным обращением с оружием.