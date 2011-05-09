«Беркут» подрался со «свободовцами»

В ВО “Свобода” заявляют, что во Львове на холме Славы во время проведения коммунистами акции ко дню Победы работники милиции избили представителей «Свободы» и молодежи.

Как сообщил УНИАН председатель Львовского областного совета Олег ПАНЬКЕВИЧ, его во время этих событий на месте не было, однако ему позвонили по телефону и сообщили о том, что происходит избиение людей милицией.

«Когда я приехал на место события, я увидел окровавленного мужчину, которого вели уже под руки. Мне сообщили, что несколько людей – среди них представители «Свободы» - доставлены с травмами в больницу. Это все последствия действий работников милиции. Было решение областного совета о запрещении вывешивания красных флагов. Однако сегодня мы увидели, как во Львове под флагами Компартии Советского Союза разворачивают красное полотнище. К сожалению, произошедшие здесь действия свидетельствуют об умысле между властью, правоохранителями и представителями политических сил. Мы на сессии областного совета дадим достойную оценку сегодняшним событиям 9 мая во Львове, когда задерживали, били людей, и люди в больнице, а на холме разворачивали красные знамена», - заявил О.ПАНЬКЕВИЧ.

Также во время мероприятий во Львове пострадал председатель Тернопольского областного совета Алексей КАЙДА, который сообщил УНИАН, что приехал на празднование Дня Львова и когда увидел происходящее возле холма Славы, пытался защитить людей, которых били. По словам А.КАЙДЫ, ему разорвали куртку и, несмотря на то, что рядом были депутаты Львовского областного совета, их не пропустили к холму Славы, применяя силу к людям, стоявшим за кордонами милиции, вне холма Славы.

Как отметил О.ПАНЬКЕВИЧ, активисты «Свободы» выезжают в больницы, куда доставлены пострадавшие, а также намерены выяснить у начальника Львовского городского управления внутренних дел Михаила КУРОЧКИ, были ли составлены протоколы в отношении нарушителей, которые провели акцию под красными флагами вопреки судебному решению. ВО «Свобода» будет требовать от милиции дать объективную оценку сегодняшним событиям во Львове.

Сейчас ветераны, представители КПУ, «Родыны» и «Русского единства» не могут отбыть от холма Славы, поскольку дорогу заблокировала молодежь, которая бросает в сторону правоохранителей и автобусов дымовые шашки.

Вся территория плотно окружена несколькими тысячами работников милиции, спецподразделений «Беркут» и «Грифон».

Согласно информации УНИАН, во время столкновений пострадали двое журналистов центральных СМИ и председатель фракции ВО «Свобода» во Львовском городском совете Руслан КОШУЛИНСКИЙ. Однако они за врачебной помощью не обращались.