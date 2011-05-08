Памятный знак Игоря Пелиха выполнен в виде телевизора с сенсорным экраном

В Тернополе установили памятный знак по случаю второй годовщины со времени трагической гибели известного телеведущего Игоря ПЕЛИХА.

Как передает корреспондент УНИАН, памятный знак имеет вид кованого телевизора, который оснащен сенсорным экраном. На экране надпись: «В этом доме в 1996-1997 годах на станции Радио Тернополь работал, жил, ел, спал, курил, остроумно шумел и варьировал Игорь Пелих. Именно здесь он закалял свой творческих дух, чтобы стать известным на всю Украину телевизионным ведущим и продюсером». Нажав на клавишу «Хочешь посмотреть, как все было? Жми на экран!», каждый желающий сможет пересмотреть эпизоды из передач, которые вел И.Пелих.

«Для многих Игорь – человек из телевизора. Поэтому мы решили таким нестандартным способом и увековечить память о нем в Тернополе, ведь здесь он начинал свой творческий путь и очень гордился своим родным городом», – отметил инициатор установления памятного знака, главный режиссер передачи «Галопом по Европах» и друг И.Пелиха Иван ЯСНИЙ.

Открыли «телевизор», символично стянув с него белое полотно, дети И.Пелиха Иванко и Саломея. Также участие в открытии памятного знака приняли его жена, друзья, исполнители и артисты.

Установили достопримечательность в центре Тернополя в доме на углу бул. Т.Шевченко и ул. О.Кульчицкой, откуда когда-то вело вещание «Радио Тернополь». Именно здесь И.Пелих получал свои последние профессиональные навыки перед тем, как отправиться покорять столицу.