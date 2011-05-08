Пенсионер зарезал мужчину, который потоптался по его вспаханной земле
... да еще обматерил старика
На Волыне пенсионер зарезал мужчину, за то, что тот во время пахоты потоптался по его уже обработанной земле.
Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области, в Любомльский райотдел милиции поступило сообщение из центральной районной больницы о 26-летнем жителе села Куснище с ножевым ранением в сердце. Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями стражи порядка установили, что ранение в область сердца нанес потерпевшему 64-летний односельчанин.
Выяснилось, что в тот день подозреваемый, увидев, как сын соседки и потерпевший пашут ее огород и заходят за границу на его уже обработанную землю, сделал молодым людям замечание, на что погибший ответил нецензурным ругательством в сторону старика. После перепалки задержанный ринулся к обидчику с ножом, который держал в руках, готовя траву для свиньи и нанес удар прямо в сердце.
На данный момент подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания. Против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 115 (Преднамеренное убийство) УК Украины.