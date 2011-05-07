Сумская милиция разыскивает пропавшего депутата сельсовета

Сумской райотдел милиции разыскивает пропавшего депутата Степановского сельсовета, 48-летнего Игоря ГИРМАНА, уроженца Иванковского района Киевской области, проживавшего в с. Степановка Сумского района.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в ССО УМВД Украины в Сумской области, проверка установила, что 30 апреля он ушел из дома в неизвестном направлении и его местонахождение до сих пор неизвестно.

Милиция обратилась к жителям области с просьбой помочь установить местонахождение депутата. Его приметы: на вид 50 лет, рост около 176 см, плотного телосложения, лицо овальное, волосы темно-русые, короткие, на лбу и затылке залысины, уши оттопыренные, глаза карие, брови густые, нос прямой. Был одет в серую камуфляжную теплую куртку и камуфляжные брюки.