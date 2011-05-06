Как «наварить» 2 миллиона на сосульках

Прокуратура Харьковской области передала в суд уголовное дело по факту растраты более 2 млн. грн. государственных средств на удаление зимой в Харькове сосулек, которое на самом деле не проводилось.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры с ссылкой на первого заместителя прокурора области Александра КИРИЛЮКА, обвинение выдвинуто начальнику коммунального ремонтно-строительного предприятия по ремонту жилищного фонда Коминтерновского района Харькова по ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Досудебным следствием установлено, что этот чиновник, злоупотребляя служебным положением, 1 декабря 2009 года изготовил и подписал договор подотряда с одним из обществ с ограниченной ответственностью о выполнении последним работ по удалению сосулек и обледенения на крышах жилых домов в Харькове, достоверно зная, что указанные работы должны выполнять работники предприятия, которое он возглавляет, за счет выделенных для этого бюджетных средств.

В последующем начальник предприятия, достоверно зная о том, что это ООО не выполняло работ по удалению сосулек и обледенения на крышах домов, подписал заведомо неправдивые акты выполненных работ, на основании чего общество получило на расчетный счет бюджетные денежные средства на общую сумму 2 млн. 170 тыс. грн. Именно на такую сумму государственным интересам нанесен материальный ущерб.

В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.