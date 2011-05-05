В Минфине увидели перевыполнение плана по доходам госбюджета

Государственный бюджет Украины в январе-марте 2011 года сведен с дефицитом 799,9 млн. грн., что почти в 7 раз меньше, чем за соответствующий период 2010 года. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Доходы Госбюджета составили 66,419 млрд. грн., что 28,4% превышает соответствующий показатель 2010 года. В т.ч. в общий фонд Госбюджета поступило 56,671 млрд. грн., что на 1% превышает план на этот период.

Расходы Госбюджета увеличились на 16,2% - до 66,683 млрд. грн., в т.ч. расходы общего фонда составили 58,838 млрд. грн.

В январе-марте-2011 из Госбюджета было выдано кредитов на 1,029 млрд. грн., возвращено – 492,9 млн. грн.

По данным Минфина, в январе-марте 2011 г. на погашение основной суммы долга из Госбюджета направлено 15,257 млрд. грн., тогда как заимствования в Госбюджет составили 23,579 млрд. грн. От приватизации государственного имущества за этот период в Госбюджет поступило 1,094 млрд. грн.

Госбюджет Украины на 2011 год (с учетом поправок) утвержден с доходами 285,072 млрд. грн. и расходами – 325,529 млрд. грн. Предельный дефицит Госбюджета Украины в 2011 году установлен на уровне 38,843 млрд. грн.