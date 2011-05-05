Мошенник продавал фальшивые билеты на Евро-2012

В Польше правоохранители задержали мужчину, который создал фальшивую интернет-страницу по продаже билетов на финальную часть Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе отделения польской полиции в Люблине.

За 1,5 месяца функционирования фальшивой страницы, которая имитировала официальный портал УЕФА, ее посетили около 2 тысяч человек из разных стран.

Зарегистрированные на странице пользователи спустя некоторое время получали сообщение о выигрыше билетов, который нужно было оплатить.

Билеты на сайте стоили от 260 до 1300 евро, тогда как настоящая цена на них - от 30 до 600 евро.

Правоохранители не имеют точных данных, сколько человек могли стать жертвами этой аферы.

Как сообщила пресс-секретарь окружной Люблинской прокуратуры Беата СИК-ЯНКОВСКАЯ, суд принял решение об аресте задержанного на три месяца.

Как сообщал УНИАН, на официальном веб-сайте УЕФА для приобретения 600 тысяч билетов, которые будут распределены среди болельщиков на Евро-2012, зарегистрировалось более 12 миллионов человек.