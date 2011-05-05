Таможня перехватила миниатюрную книгу 1840 года

Сотрудники Севастопольской таможни предотвратили вывоз из Украины книги 1840 года издания, составляющей культурную ценность.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Севастопольской таможни Лариса РУДЕНКО, старинная книга была выявлена при проведении таможенного досмотра личных вещей гражданки Франции, которая отбывала из порта Севастополь. Признаков сокрытия от таможенного контроля выявлено не было, однако в своей таможенной декларации и в устной форме гражданка не заявила о наличии в ее багаже данной книги.

Книга «Les Psaumes de David» была издана на французском языке в 1840 году. Размер книги всего лишь 5,5 Х 9 см., она содержит дополнения с песнопениями, молитвами и нотами. Экспертиза, проведенная Крымским республиканским заведением «Универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко», установила, что по формату книга относится к миниатюрным и оригинально оформленным изданиям, и составляет культурную ценность.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 340 Таможенного кодекса Украины.